Zürich - Die SPG Intercity Zurich AG hat das Geschäftszentrum «Unique» in Kloten erfolgreich verkauft. Neuer Eigentümer von «Unique» ist per 1. Februar 2017 der Realstone Swiss Property Fund.

Die Liegenschaft «Unique» an der Schaffhauserstrasse 146 in Kloten wurde 1976 als Zentrumsüberbauung erstellt. Sie besteht aus einem Sockelbau, in dem primär Verkaufsflächen und deren Nebenräume untergebracht sind, und aus einem markanten, achtgeschossigen Bürohochhaus. Die Zürich Anlagestiftung, ...

