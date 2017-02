Am 15.12. hatten wir Sie mit folgendem Artikel auf Mimecast aufmerksam gemacht: "Mimecast: Wieder in Warteposition oder sehr gute Trading-Chance?" Im Express-Service hatten wir unsere Abonnenten folgende Stellungnahme zugeschickt: "Wir denken, dass Mimecast (WKN A143T9) oberhalb von 18,00 Dollar eine gute Chance auf Kursgewinne hat." Am 12.01. hatten wir noch einmal nachgefasst und getitelt: "Mimecast: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...