X-Terra Resources nimmt geophysikalische Flugmessung über der Veronneau-Konzession auf

ROUYN-NORANDA, QC, 2. Februar 2017 - X-Terra Resources Inc. (TSXV: XTT) (FRANKFURT: XTR) berichtet, dass das Unternehmen eine geophysikalische Flugmessung über dem Veronneau-Konzessionsgebiet im Territorium Eeyou Istchee/James Bay eingeleitet hat. X-Terra hat kürzlich eine Optionsvereinbarung im Hinblick auf eine Beteiligung an dieser Konzession abgeschlossen.

SkyTEM Canada Inc. wurde mit der Durchführung einer Flugmessung über 1.225 Linienkilometer beauftragt. Die Messung wird von SkyTEM im Laufe der kommenden Wochen unter Anwendung seines SkyTEM312 TDEM-Systems absolviert. Marc Boivin von MB Geosolutions wurde überdies als Geophysiker dazu verpflichtet, die Ergebnisse auszuwerten und zu prüfen, sobald diese verfügbar sind.

Die Flugmessung erfolgt entlang von Linien im Abstand von jeweils 100 Metern, um eine hochauflösende Bildqualität der geologischen Strukturen sicherzustellen und wichtige Informationen über die geologischen Trends und Gesteinssignaturen zu erlangen.

Das Ziel der Flugmessung ist die Erstellung einer modernen geophysikalischen Datenbank, auf deren Grundlage X-Terra Resources mehrere Explorationsziele abgrenzen wird. Diese Ziele sollen im Rahmen eines für den Sommer 2017 geplanten regionalen Kartierungs- und Schürfprogramms und, falls erforderlich, anschließend in der zweiten Jahreshälfte 2017 mittels Diamantbohrungen untersucht werden.

Michael Ferreira, President und CEO von X-Terra Resources, erklärte: Wir freuen uns sehr, dass wir SkyTEM zur Durchführung dieser hochauflösenden geophysikalischen Messung verpflichten konnten. Diese Messung wird für X-Terra bei der weiteren Exploration des Projekts von unschätzbarem Wert sein, insbesondere in Bereichen, in denen das Gestein nur in geringem Maße zutage tritt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Messung eine hervorragende Datengrundlage für die Entwicklung eines effektiven Explorationsprogramms bilden. Wir sind davon überzeugt, dass Michel Chapdelaine hierbei in seiner Funktion als technischer Berater des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen wird.

X-Terra Resources ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Edelmetallen und Energiekonzessionsgebieten in Kanada fokussiert ist. Das Unternehmen verfügt derzeit über 15,2 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

