NECKARSULM (dpa-AFX) - Der Dienstleister Bechtle hat im vergangenen Jahr unter anderem dank der Nachfrage von Firmen nach dem Einrichten ihrer IT Sprünge bei Umsatz und Ergebnis gemacht. Wie das Unternehmen am Freitag in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mitteilte, stiegen die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um 9,3 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis steigerte Bechtle demnach um 12 Prozent auf rund 145 Millionen Euro.

Bechtle hilft Firmen als sogenanntes Systemhaus beim Einrichten und Managen der IT, zweites Geschäftsfeld ist der Online-Handel mit IT-Produkten. Vor allem das Systemhausgeschäft im Inland habe sich sehr gut entwickelt, hieß es. Impulse seien aber aus beiden Segmenten gekommen. Endgültige Zahlen will Bechtle am 16. März vorlegen./lan/DP/stb

ISIN DE0005158703

AXC0046 2017-02-03/08:55