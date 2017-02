Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam am Donnerstag, nach den deutlicheren Vortagesgewinnen, kaum von der Stelle, berichten die Analysten von Helaba. Schlussendlich sei ein Abschlag in Höhe von 0,27% auf 11.627 Punkte zu verbuchen gewesen. Neben den zuletzt diskutierten Einflussfaktoren und den damit verbundenen Unsicherheiten, beispielsweise die Politik von Präsident Trump, könnten in naher Zukunft weitere Themen wie die Situation Italiens in den Fokus rücken.

