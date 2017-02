FMW-Redaktion

Es wäre durchaus überraschend, wenn der Dax im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten (14.30Uhr) eine klare Richtung einschlagen würde! Vielmehr ist zu erwarten, dass die Handelsrange klein bleibt, man will sich nicht aus dem Fenster lehnen. Und dazu das Treffen Trumps mit JP Morgan-Chef Jamie Dimon und anderen CEOs amerikanischer Firmen (dazu später ein gesonderter Artikel) heute Nachmittag deutscher Zeit, bei dem es um Steuern und Infrastruktur gehen soll: angesichts dieser Ereignisse werden die Märkte also mit hoher Wahrscheinlichkeit die Füsse still halten.

Diese abwartende Haltung zeigt sich auch in Asien, nun auch wieder China mit dabei, die Goldene Woche ist beendet:

Shanghai Composite -0,59% CSI300 -0,69% ChiNext -0,50% Nikkei +0,01%

Es herrscht viel Verwirrung um die US-Außenpolitik: also doch keine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland durch die USA - gestern ...

