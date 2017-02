FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der Markt warte auf den US-Arbeitsmarktbericht und diverse US-Konjunkturindikatoren, heißt es von Händlern. Bis dahin dürfte die Seitwärtsbewegung in allen Laufzeiten weitergehen. Tendenziell dürfte es im Bund-Futures jedoch eher Richtung Süden gehen.

"Wir sind gestern am deutlichen Widerstand 162,50 gescheitert, da bräuchte es schon sehr schwache Arbeitsmarktdaten, um uns wieder darüber zu treiben", sagt ein Händler. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.30 Uhr 6 Ticks auf 162,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,29 Prozent und das Tagestief bei 162,12 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 20.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures notiert unverändert bei 133,14 Prozent.

February 03, 2017

