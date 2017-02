Die Aktien von Grammer sind in den letzten Tagen erneut kräftig angesprungen. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Großaktionär - Nijaz Hastor - das Management des Autozulieferers kräftig attackiert. Nijaz Hastor will Grammer-Chef Hartmut Müller vor die Tür setzen und sogar den Aufsichtsrat umkrempeln. Nach wie vor fordert der Großaktionär von Grammer "die schnellstmögliche Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung". Auch eine feindliche Übernahme von Grammer durch Hastor wird nicht mehr ausgeschlossen. Aktuell hält Hastor über die Investmentgesellschaften Cascade, Eastern Horizon und die Halog GmbH 20,2 Prozent an Grammer.

