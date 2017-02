Die JinkoSolar Holding Co., Ltd. (Schanghai, China) berichtete am 02.02.2017, sie habe Photovoltaik-Module mit 106,4 MW an sPower geliefert. sPower ist der größte private Eigentümer von PV-Kraftwerken in den USA. Die Solarmodule kamen bei dem Projekt Solverde 1 im kalifornischen Lancaster zum Einsatz.

Den vollständigen Artikel lesen ...