Die Nutzung von Kohle als Energiequelle geht in Europa weiter zurück. Laut einer britischen Studie gewinnen sauberere Energiequellen, wie Erdgas und erneuerbare Energien immer mehr an Bedeutung. Mit unter 25 Prozent ist England bei der Abhängigkeit von Kohle für die Energieversorgung Vorreiter dieses "Clean-Energy"-Trends in Europa. Kohle hält derzeit in der EU insgesamt nur noch 25 Prozent des Energiemixes. Tendenz weiter fallend. Nur bei einigen osteuropäischen Ländern dominiert auch heute noch die Kohle bei der Energiegeversorgung. Polen ist mit 80 Prozent Spitzenreiter und auch in der Tschechischen Republik...

