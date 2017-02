Der DAX hat am Donnerstag einmal mehr ein richtungsloses Geschäft erlebt. Im Tagesverlauf pendelten die Kurse zwischen 11.600 und 11.700 Zählern, ohne eine klare Tendenz herauszubilden. Nach der 146-Punkte-Korrektur vom Dienstag scheinen die Anleger momentan also zu zaudern, auch wenn ein großer Teil der Verlust relativ schnell wieder wettgemacht werden konnte. Im Endeffekt läuft es aber wohl erneut auf eine Schaukelbörse (mit ungewissem Ausgang) hinaus. Der Chart gibt im Augenblick jedenfalls relativ wenig her, denn grob umrissen ist der Markt aus technischer Sicht zwischen 11.550 und 11.893 Punkten "neutral" einzustufen. Ein Hochschnellen bis 11.750 oder 11.800 bleibt zwar möglich, doch für die Wiederaufnahme des Hausse-Trends...

