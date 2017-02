Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesische Wirtschaft verliert im Januar an Dynamik

Die chinesische Wirtschaft hat zum Jahresstart etwas an Dynamik verloren und ist nicht ganz so stark gewachsen wie im Vorjahr. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank im Januar auf 51,0 von 51,9 Punkten im Dezember, wie das Analyseunternehmen Caixin und die Marktforscher von Markit mitteilten. Subindizes für Neuaufträge, Beschäftigung und Lagerbestände hätten sich abgeschwächt, während es bei den Exporten aufwärts gegangen sei. Ökonomen hatten nur mit einer marginalen Abschwächung auf 51,8 Punkte gerechnet.

Coeure: Inflationsanstieg muss nachhaltig sein

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt sich durch den jüngsten kräftigen Inflationsanstieg nach Aussage von EZB-Direktor Benoit Coeure nicht von ihrer ultralockeren Geldpolitik abbringen. Coeure sagte laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Konferenz in Paris, dazu müsse die Inflation eine nachhaltige Wende in Richtung des Inflationsziels von knapp 2 Prozent vollzogen haben.

Japans Notenbanker vermuten Spekulation hinter Trump-Rally

Einige Spitzenvertreter der Bank of Japan (BoJ) sehen hinter den kräftigen Kursgewinnen nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten das Werk von Spekulanten. Das ergibt sich aus Protokollen vom Dezember-Treffen der Zentralbankführung. Ein Mitglied des neunköpfigen Entscheidungsgremiums verwies auf die Erwartungen einer Reihe von expansiv wirkenden Maßnahmen der neuen Trump-Administration. Auch andere Teilnehmer der Sitzung machten teilweise Spekulation für den Aufschwung am Aktienmarkt verantwortlich.

Gabriel: Grundlage für weitere Gespräche mit Trump-Regierung gelegt

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht nach seinem Besuch bei der US-Regierung die Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Es habe "eine große Bandbreite gemeinsamen Verständnisses" gegeben, sagte Gabriel nach Treffen mit Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Rex Tillerson in Washington. Die zuletzt mehrfach geäußerte heftige Kritik der neuen US-Regierung an Deutschland wiederholten seine Gesprächspartner demnach nicht.

US-Vizepräsident Pence reist im Februar nach Brüssel und München

Der neue US-Vizepräsident Mike Pence wird bei seiner ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt die Nato und die Europäische Union in Brüssel besuchen sowie an der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte des Monats teilnehmen. Der Vizepräsident wolle mit den europäischen Nato-Bündnispartnern darüber beraten, wie "die transatlantische Allianz vertieft und gestärkt" werden könne, erklärte das Weiße Haus nach einem Treffen Pence' mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD).

USA wollen Russland-Sanktionen aufrecht erhalten

Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump will die wegen der russischen Annexion der Krim-Halbinsel verhängten Sanktionen gegen Moskau aufrecht erhalten. Die Strafmaßnahmen blieben bestehen, "bis Russland die Kontrolle über die Halbinsel an die Ukraine zurückgegeben hat", sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley. Sie verurteilte zugleich das "aggressive" russische Vorgehen in der Ostukraine.

Uber-CEO Kalanick verlässt Trump-Beraterteam

Das Beratergremium des neuen US-Präsidenten muss ohne eine prominente Führungspersönlichkeit auskommen. Uber-Chef Travis Kalanick hat das Team von Donald Trump verlassen, wie aus einem Brief des Managers an die Mitarbeiter des US-Fahrdienstvermittlers hevorgeht. Seine Teilnahme an dem Gremium sei als Unterstützung für die Politik der neuen Regierung missverstanden worden, begründete Kalanick seine Entscheidung.

Mattis: Atomangriff Nordkoreas würde "überwältigende" Antwort nach sich ziehen

US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea mit deutlichen Worten vor einem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. Ein nordkoreanischer Atomwaffenangriff würde eine "wirksame und überwältigende" Antwort nach sich ziehen, sagte Mattis am Freitag in Seoul während seines Besuchs ins Südkorea. "Jede Attacke gegen die USA und unsere Verbündeten wird zurückgeschlagen", sagte Mattis vor einem Treffen mit seinem südkoreanischen Kollegen Han Min Koo.

