Die jüngsten Ereignisse in der Geopolitik sorgen bei den Investoren für Zurückhaltung. Nachdem die Wall Street und die Börse in Tokio kaum verändert geschlossen haben, geht es auch beim DAX seitwärts weiter. Möglicherweise gibt es am Nachmittag neue Impulse, den dem deutschen Aktienmarkt neues Leben einhauchen.

