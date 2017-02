Linz - Der Rat der Tschechischen Nationalbank (CNB) hat bei seiner gestrigen Sitzung die Parameter der Geldpolitik erwartungsgemäß nicht geändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EUR/CZK (Tschechische Krone)-Untergrenze bei 27,00 solle nicht vor dem 2. Quartal aufgehoben werden und solle laut Prognose der Nationalbank bis Mitte 2017 bestehen bleiben (gegen Jahresmitte solle das Inflationsziel nachhaltig erfüllt werden). Später werde die Krone laut CNB aufwerten, wobei darauf hingewiesen worden sei, dass die Prognose bestehende Kursabsicherungen der Exporteure sowie Schließungen von Positionen durch Finanzinvestoren nicht berücksichtige. Auf jeden Fall sei dann mit großen Kursschwankungen zu rechnen. Die Zentralbank werde versuchen diese zu korrigieren. Wir sehen EUR/CZK am Ende des dritten Quartals bei 25,50, so Oberbank. (03.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...