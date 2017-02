BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung liegt bei der Griechenland-Rettung über Kreuz. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich Sigmar Gabriel (SPD) über den Kurs von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) beschwert. Das Handelsblatt zitiert aus dem Schreiben.

Mit "großen Sorgen" verfolge er die Diskussion um die laufende Überprüfung des griechischen Rettungsprogramms, schrieb Gabriel Anfang Januar noch in seiner Funktion als Wirtschaftsminister an Merkel. "Insbesondere die Position des Bundesministeriums der Finanzen und des Internationalen Währungsfonds (IWF) liegen offenbar so weit auseinander, dass eine Einigung derzeit ausgeschlossen erscheint", heißt es in dem Brief weiter.

Als Kompromiss im Streit mit dem IWF und Athen schlug Gabriel vor, den "zu erreichenden Primärüberschuss von 3,5 Prozent auf drei Jahre zu begrenzen". Danach könne er reduziert werden, ohne dass es eines Schuldenschnittes bedürfe. Bisher hatte sich das Finanzministerium dafür ausgesprochen, dass Athen die Budgetziele circa zehn Jahre einhält.

Der Bundesfinanzminister ist der Überzeugung, dass der Druck auf Athen aufrecht erhalten werden müsse, damit das Euro-Mitglied weiter schmerzhafte Reformen beschließt. In den vergangenen Tagen hatten die Renditen auf griechische Staatsanleihen zweitweise auf über 15 Prozent angezogen. Anleger fürchten, dass die Regierung im Sommer fällig werdende Schulden nicht wird bedienen können.

February 03, 2017

