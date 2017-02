Düsseldorf - In den USA betrug der durchschnittliche Monatszuwachs an Arbeitsstellen im letzten Jahr 180.000, nachdem in 2015 und 2014 die entsprechenden Veränderungsraten noch jeweils klar jenseits der Marke von 200.000 lagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Für den Januar 2017 würden die Analysten "nur" ein Plus von 175.000 erwarten.

