Köln (ots) - Am 31.01.2017 versammelten sich 15 ZUGFeRD Anwender-Unternehmen aus Wirtschaft und Verwaltung in Hannover, um über die Zukunft des ZUGFeRD Formats aus Anwendersicht zu beraten. Das Treffen wurde von der ZUGFeRD Community in Kooperation mit dem Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) organisiert. Die neu formierte Usergroup startet mit sechs Fachkreisen ihre Arbeit und wird richtungsweisend die weitere Entwicklung des Datenformats begleiten.



Auf vorangegangen ZUGFeRD Veranstaltungen wurde festgestellt, dass vonseiten der ZUGFeRD Anwender-Unternehmen ein großer Bedarf besteht, die Weiterentwicklung von ZUGFeRD branchenspezifisch mitzugestalten.



Im Zuge des Gründungstreffens der ZUGFeRD-Usergroup wurden von den teilnehmenden Unternehmen sechs Fachkreise gebildet: Entsorgungsunternehmen; Energiewirtschaft; Handel & Industrie; öffentliche Verwaltung; Bauwirtschaft und Sanitär. In diesen sollen im ersten Schritt branchenspezifische Bedürfnisse für das ZUGFeRD Format herausgearbeitet werden. Weitere Fachkreise sollen je nach Anforderung dazukommen.



Aus diesen Fachkreisen rekrutiert sich der erste Leitungskreis der ZUGFeRD Usergroup. Dazu gehören Christiane Flick, Landmaschinenhersteller CLAAS, Siegfried Vogel, Entsorgungsdienstleister Zentek, Sven Husmann, E.ON Business Services, Britta Schlink, krz Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe sowie Marc Mann, E.ON Energie Deutschland. Letzterer übernimmt zugleich die Leitung der ZUGFeRD Usergroup für zunächst zwei Jahre.



Die ZUGFeRD Usergroup ist als Working Group in der Organisation der ZUGFeRD Community angesiedelt und kann die dahinterstehende Geschäftsstelle nutzen. Die ZUGFeRD Community dient als Netzwerk für alle Anwender und Entwickler aus Wirtschaft und Verwaltung und versteht sich als offene Anwendervereinigung.



Stefan Engel-Flechsig, Leiter des FeRD, ist angetan vom Engagement der Teilnehmer: "Mit der Gründung der Usergroup machen wir einen logischen nächsten Schritt, um die Erfahrung bei der Umsetzung von ZUGFeRD zur Weiterentwicklung des Formats zu nutzen. Die ZUGFeRD Community wird damit um eine wichtige Komponente ergänzt."



Interessierte Unternehmen können ab sofort über usergroup@ferdmc.com mit der Usergroup in Kontakt treten.



OTS: ferd management & consulting GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118330 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118330.rss2



Pressekontakt: Annika Tiedemann Tel. +49(521)977933-164 presse@ferdmc.com