Hamburg-Rahlstedt (ots) - "Medizin für und mit Migranten" ist das Thema des 1. Kindergesundheitspolitischen Neujahrsempfangs des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift anlässlich der Einweihung des neu erweiterten PATRIZIA KinderHauses.



Welche Besonderheiten bringt die Behandlung von Patienten aus anderen Kulturkreisen mit sich? Wie lassen sich ethische Konflikte während der medizinischen Behandlung vermeiden? Diese hochaktuelle Thematik steht im Mittelpunkt des 1. Kindergesundheitspolitischen Neujahrsempfangs am 2. Februar 2017 im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift unter dem Motto "Chancen und Risiken einer Medizin für Migranten". Gleiche Zugangsmöglichkeiten zur gesundheitlichen Versorgung sind wichtiger Bestandteil von Integration.



Es geht darum, jedem Patienten die notwendige medizinische Hilfe und pflegerische Versorgung zuteilwerden zu lassen, unabhängig von seiner Biografie und kulturellem Hintergrund. Dies erfordert ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz, denn im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gehören Begegnungen von Ärzten und Patienten aus unterschiedlichen Kulturkreisen zum Alltag.



Gastrednerin Staatsministerin Aydan Özoguz betont in ihrem Grußwort, wie wichtig gleiche Zugangsmöglichkeiten zur gesundheitlichen Versorgung für eine Integration von Kindern und Jugendlichen mit familiärer Migrationsgeschichte sind: "Gerade die körperliche und seelische Gesundheit hat Einfluss auf alle Lebensbereiche eines Menschen. Bei Kindern und Jugendlichen ist dies insbesondere wichtig für ihre Entwicklung, Lernfähigkeit und ihr Sozialverhalten." Ihrer Meinung nach gilt das Gesundheitswesen in Deutschland als vorbildlich. Jedoch partizipierten Menschen mit Einwanderungsgeschichte in vielen Bereichen nicht ausreichend an den Angeboten der Prävention, Rehabilitation. "Für mich ist das Ziel klar: Jede und jeder in unserem Land muss vom hohen Standard unseres Gesundheitswesens profitieren", so die Staatsministerin.



Neue Schulungsstation für chronisch kranke Kinder



Mit dem Neujahrsempfang eröffnet das Wilhelmstift sein umgestaltetes und wesentlich erweitertes PATRIZIA KinderHaus neu. Das Nachsorgezentrum von Wilhelmstift und seiner Stiftung SeeYou für Kinder, die an chronischen Erkrankungen leiden (u.a. Epilepsie, Adipositas, Neurodermitis, Asthma bronchiale, Diabetes) gibt es seit 2008. Rund 400 Schulungen für fast 3.000 chronisch kranke Kinder wurden seitdem durchgeführt. Ebenfalls finden im PATRIZIA KinderHaus Fortbildungen für Experten, Konferenzen sowie interne Veranstaltungen statt. Bis heute konnten so knapp 15.000 Kinder mit Schulungen, Fortbildungen und Nachsorge unterstützt werden.



Der Neubau bietet chronisch kranken Kindern nun eine eigene Schulungsstation sowie Unterbringungsmöglichkeiten in sogenannten Eltern-Appartements. Weit angereiste Angehörige, die etwa nach einer Zehentransplantation ihres Kindes noch eine Zeitlang in der Nähe verweilen müssen, können hier nah und kostengünstig wohnen, um die Nachsorgetermine wahrnehmen zu können.



Mit den Geschäftsführern der Stiftung, Dr. Sönke Siefert und Henning David-Studt, freut sich Familie Greve, die als größter Förderer die gesamten Kosten des Hochbaus in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags gespendet hat, über die fristgerechte Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Auch musikalisch markiert die Einweihung einen Meilenstein: Seit heute ist das Motto der Stiftung "Bis das Leben gelingt" auch als Song des Liedermachers Günther Hellwig offiziell im Umlauf und kann über unsere Internetseite unter www.seeyou-hamburg.de angesehen und demnächst bei Amazon heruntergeladen werden.



