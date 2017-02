Gland - Die Schweizer Online-Bank Swissquote hat als erste Bank in Europa eine Trading-App vorgestellt, die speziell für Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen) entwickelt wurde. Der Nutzer hat in Echtzeit Zugriff auf Finanzinformationen in einer virtuellen Welt, deren Oberfläche er seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen kann. Mittels VR-Brille sieht er Informationen wie SMI, Währungspaare und wichtige Kennzahlen in 360-Grad-Perspektive; er kann Wertpapiertitel genauer ...

