Frankfurt - Eine umfangreiche Handelswoche geht zu Ende, berichten die Analysten der Helaba.Mit den gestrigen Auktionen in Spanien und Frankreich habe sich das EWU-Emissionsvolumen auf insgesamt 23,5 Mrd. EUR brutto summiert. In der kommenden Woche falle das Angebot mit geschätzten 12 Mrd. EUR zwar geringer aus, nichtsdestoweniger fänden sich interessante Einträge im Kalender. Neben Österreich, den Niederlanden und Deutschland werde auch Irland wieder am Kapitalmarkt auftreten und nach der syndizierten Neuemission Anfang Januar die erste reguläre Auktion durchführen.

