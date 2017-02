Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-03 / 10:00 *W&P Branchenwerkstatt DIY: "Zweite Chancen gibt es nicht..."* In Deutschland boomen Neubau und Renovierung. Vom Wachstumszauber bei Baumärkten aber ist nichts zu merken. Trotz günstiger Rahmenbedingungen scheiden namhafte Player im In- und benachbarten Ausland aus dem Markt aus. In wachsenden Sortimenten verlieren Baumärkte Umsätze und Marktanteile, steigende Komplexitätskosten und zunehmender Cashbedarf drücken auf den Ertrag. Wie kann diese Entwicklung gedreht werden? "Flucht nach vorne" durch neue, smarte Ansätze? Diese Frage stand im Mittelpunkt der "Branchenwerkstatt DIY" von Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) in Kooperation mit dem Branchenmagazin diy. Fazit der namhaften Vertreter aus Handel und Industrie: Im digitalen Zeitalter ist das Glas halb voll - zukunftsfähige Ansätze gibt es genügend. Für Dr. Johannes Berentzen, Leiter Handel bei W&P und Organisator der Veranstaltung ist trotz "Digitalisierungshype" klar: "_Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss sich positiv auf Erträge und Kosten auswirken! Für den stationären Handel in der DIY-Branche bedeutet das konkret: Die Bedürfnisse des Kunden im digitalen Zeitalter müssen bedingungslos in den Mittelpunkt gestellt werden!" _ Im ersten Schritt müssten dafür organisatorisch und wirtschaftlich notwendige "Hausaufgaben" gemacht werden: Verlustquellen wie schlechte Standorte, schwache Sortimente, unproduktive organisatorische Bereiche müssen restrukturiert oder sogar saniert werden. Michael F. Seidel, ehemaliger CFO der bauMax AG bestätigt: "_Restrukturierungen kommen ohne radikale Entscheidungen nicht aus! Frühe, schnelle und tiefgreifende Entscheidungen sind ein Muss! Zweite Chancen gibt es nicht_". Auf dem Weg zu smarten Ansätzen geht es im nächsten Schritt darum unausgeschöpfte Kundenpotenziale zu heben: Das bessere Kennenlernen der unterschiedlichen DIY-Zielgruppen und ihrer Bedürfnisse sei dabei das A&O: "_Der Handel verkauft nach wie vor Produkte - und nur auf dieser Ebene finden auch Innovationen statt. Problem: Die Kunden denken nicht in Produkten, sie denken in Projekten!", _soJan Ostendorf, Geschäftsführer der J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG. Maßgeschneiderte Lösungspakete für trennscharf definierte Kundenzielgruppen werden also zum Muss - nicht nur für Hersteller von Marken und Handelsmarken sondern auch für den Handel selbst. Denn Kai Kächelein, Geschäftsführer der Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, weiß: "_Bei unseren Kunden heißt es in Zukunft: "Do it for me" statt "Do it yourself"! _Darum müssen im Prozess der Markenbildung vor allem Beziehungen aufgebaut werden_: "Wenn man nicht Preisführer ist und nicht das breiteste Sortiment anbietet, entscheidet die emotionale Bindung zum Kunden und ihr Vertrauen über den Markterfolg!" _Der Restrukturierungdruck würde der Branche guttun - sie käme so wieder auf Augenhöhe mit den Kunden. Fest steht: Zahlreiche Chancen warten auf die DIY-Player. Neben dem Miliardenmarkt Smart Home, den es zu erobern gilt, ist unter anderem durch die Verfolgung eines ganzheitlichen, individuellen digitalen Entwicklungspfades, ein erweitertes Serviceangebot und eine klare Differenzierung zum Wettbewerb das Glas der Branche nicht halb leer - sondern halb voll. Weitere Informationen auf Anfrage. *Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner* Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Innovation & New Business, Führung & Organisation, Marketing & Vertrieb, Operations, Finanzierung, Transaction Advisory Services, Business Performance Management sowie die nachhaltige Beseitigung von Unternehmenskrisen durch Restrukturierung, Sanierung & Insolvenz. Mit Stammhaus in München bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. dauerhaft zu steigern. *Pressekontakt:* Stephanie Meske Dr. Wieselhuber & Partner Unternehmensberatung Nymphenburgerstraße 21 80335 München Telefon 089 28623-139 Email meske@wieselhuber.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung Schlagwort(e): Unternehmen 2017-02-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 541581 2017-02-03

