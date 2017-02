Die chinesische Zentralbank hat ihre Zinsen erhöht - vermutlich um die Immobilienblase und andere Probleme in den Griff zu bekommen. Die Notenbanker kündigen eine vorsichtige und stabile Geldpolitik an.

Chinas Notenbank hat am Freitag überraschend Zinsen am Geldmarkt angehoben. Dies gilt an den Finanzmärkten als Signal, dass die Währungshüter ihre gesamte Geldpolitik eher straffen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...