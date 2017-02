Bei der Ausstattung ihrer Soldaten mit Gewehren setzt die Bundeswehr seit Jahrzehnten auf Heckler & Koch. Doch dessen Modell G36 ist in die Jahre gekommen. Nun startet bald die Suche nach einem Nachfolger.

Das alte G36 soll weg, ein neues Standardgewehr der Bundeswehr muss her. Während das Bundesverteidigungsministerium die Ausschreibung vorbereitet, bringen sich Waffenhersteller schon in Stellung. Die Firmen Sig Sauer sowie Rheinmetall in Zusammenarbeit mit Steyr Mannlicher bekundeten unlängst, den Großauftrag des Bundesverteidigungsministeriums bekommen zu wollen. Nun meldet sich der bisherige Platzhirsch und G36-Lieferant Heckler & Koch zu Wort. "Natürlich werden wir uns an der Ausschreibung beteiligen - Sturmgewehre sind unser Kerngeschäft", sagt Firmenchef Norbert Scheuch der Deutschen Presse-Agentur in Oberndorf.

Die Firma stellte kürzlich auf einer Waffenschau in Las Vegas den potenziellen Nachfolger vor. Verglichen mit dem G36, das firmenintern HK36 genannt wird, ist das neue HK433 Unternehmensangaben zufolge robuster, auch bei Hitze. "Wir sind für die künftige Ausschreibung sehr gut positioniert", sagt Scheuch.

Heckler & Koch und das Bundesverteidigungsministerium? War da nicht etwas? Die Behörde und Ressortchefin Ursula von der Leyen (CDU) hatten der Firma Präzisionsmängel beim G36 bei Dauerfeuer und Hitze vorgeworfen und Schadenersatz gefordert. Doch vor dem Koblenzer Landgericht erlitt von der Leyen 2016 eine Niederlage: Die Richter urteilten, gemessen an den vertraglichen Anforderungen habe die Waffe keine Mängel. Doch die Ministerin hielt an ihrer Entscheidung fest, 167.000 G36 am Ende dieses Jahrzehnts auszumustern. Um modernen Ersatz zu finden, bereitet das Verteidigungsministerium eine Ausschreibung vor - sie soll im ersten Halbjahr 2017 starten.

Zunächst überrascht es nicht, dass die schwäbische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...