Am Louvre in Paris hat ein Soldat am Freitagvormittag auf einen Mann geschossen: Dem französischen Sender RTL zufolge hatte ein Unbekannter den Soldaten mit einem Messer bedroht. Der Angreifer sei durch die Schüsse schwer verletzt worden.

Das französische Innenministerium warnte auf Twitter vor einem "schweren Vorfall", Sicherheitskräfte seien im Einsatz. Die Hintergründe waren zunächst unklar.