Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100010892 heruntergeladen

werden -



Im Januar 2017 bleiben die Angebotsmieten in der Schweiz

unverändert. Der Index Schweiz steht bei 114 Punkten. Im Vergleich

zum Vorjahresmonat sinken die Mieten ganz leicht um 0.09 Prozent. Im

Kanton Zürich steigen die Angebotsmieten um lediglich 0.09 Prozent.



Zu diesem Ergebnis kommt der homegate.ch-Angebotsmietindex, der

vom Immobilienportal homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Zürcher

Kantonalbank (ZKB) erhoben wird. Er misst die monatliche,

qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu

vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.



Veränderung in den Kantonen



In den Kantonen Zürich (0.09 Prozent), Luzern (0.09 Prozent),

Solothurn (0.09 Prozent), St. Gallen (0.09 Prozent), Aargau (0.09

Prozent), Thurgau (0.26 Prozent), Tessin (0.19 Prozent) und Genf und

Waadt (0.08 Prozent) steigen die Angebotsmieten im Januar 2017

leicht. Einzig in den beiden Kantonen Bern und Basel bleiben die

Mieten unverändert auf dem Indexstand von 111.2 respektive 111.9

Punkten des Vormonats.



Jahresrückblick Mietindex 2016



Anhaltender Stillstand der Angebotsmieten In den Jahren 2009 bis

2014 stiegen die Angebotsmieten stabil mit einer jährlichen

Wachstumsrate zwischen 1,9% und 2,5%. In den letzten beiden Jahren

fiel diese Rate auf 0,6% und 0,1%. Im gesamten Jahr 2016 pendelten

die monatlich erhobenen Zahlen um den Nullpunkt. Der

homegate.ch-Angebotsmietindex Schweiz stagniert auf einem Niveau von

114 Punkten (Basis mit 100 Punkten: Januar 2009).



Höhere Bautätigkeit führt regional zu sinkenden Mieten Die

Trendwende im Jahr 2015 lässt sich mit einer verminderten

Nettozuwanderung und vor allem höheren Bautätigkeit von Mietwohnungen

erklären. Die Gesamtbautätigkeit stieg nicht allzu stark, verschob

sich aber aufgrund des Anlagenotstandes zunehmend von Eigentums- zu

Mietwohnungen. So stellte sich ein Angebot zur Verfügung, das der

Nachfrage nach Mietwohnraum etwa die Waage hält. Dieses

Markgleichgewicht bewirkt, dass sich die Preise schweizweit kaum mehr

ändern. Regional ergibt sich ein differenzierteres Bild: Während der

Kanton Zürich 2016 mit 0,2% im schweizweiten Mittel liegt, wachsen

die Mieten in den Kantonen Bern und Basel mit 0,7% und 0,8% stärker.

Dagegen sind zum Beispiel im Kanton Luzern und um den Genfersee mit

-2,1% und -1,4% bereits deutlich negative Wachstumsraten erkennbar.



Weiterhin leichte Preisrückgänge erwartet Nach dem schweizweiten

Nullwachstum im vergangenen Jahr erwarten wir für 2017 wegen der

weiterhin hohen Bautätigkeit leicht sinkende Mieten. Wir

prognostizieren für den Angebotsmietindex Schweiz ein negatives

Jahreswachstum von -1%.



Qualitätsbereinigung



Die Entwicklung der Angebotsmietpreise für die Schweiz wird um die

unterschiedliche Qualität, Lage und Grösse der Wohnungen korrigiert.

Der Vorteil dieser so genannten hedonischen Methode liegt darin, dass

die wirkliche Mietpreisentwicklung für neue und wieder zu vermietende

Wohnungen auf homegate.ch abgebildet wird. Der

homegate.ch-Angebotsmietindex ist der einzige qualitätsbereinigte

Mietpreisindex der Schweiz.



Weitere Informationen sowie unsere aktuelle Grafik erhalten Sie

unter: http://presse.homegate.ch/de/category/mietzinsindex/



Der nächste homegate.ch-Mietindex erscheint am 03.03.2017.



Originaltext: homegate AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010892

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010892.rss2



Kontakt:

Homegate AG

Carina Schönenberger

Mediensprecherin

+41 44 711 86 80

carina.schoenenberger@homegate.ch