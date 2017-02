Bonn - Vor dem Hintergrund "dovisher" Äußerungen seitens der EZB gaben die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern nach, so die Analysten von Postbank Research.Einzige Ausnahme seien 5-jährige Bundesanleihen gewesen, die mit -0,33% um 6 Basispunkte höher als am Vortag rentiert hätten. Dies sei aber nicht etwa einer gegenläufigen Tendenz in diesem Laufzeitbereich geschuldet, sondern vielmehr auf eine technische Anpassung der Berechnungsgrundlage dieser Rendite zurückzuführen gewesen, die auf dem angepassten Niveau im Tagesverlauf ebenfalls rückläufig gewesen sei. Die 10-jährige Bundrendite sei um 4 Basispunkte auf 0,43% gesunken. 2-jährige Bunds hätten mit -0,73% (-2 Basispunkte) ebenfalls niedriger rentiert.

