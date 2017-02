Hamburg - Nach zuletzt starken Anstiegen rentierten langfristige US-Treasuries in der vergangenen Woche leicht schwächer, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Hätten die US-Papiere in der letzten Woche noch bei 2,53% notiert, habe ihre Renditeentwicklung seitdem keine neuen Impulse erlebt und die Berichtswoche bei 2,46% abgeschlossen. Die Marktteilnehmer hätten auch verhältnismäßig verhalten reagiert, da die US-FED auf ihrer vorgestrigen Sitzung von einer Zinserhöhung zunächst noch abgesehen habe. Aus makroökonomischer Sicht habe sich der Druck auf FED-Chair Yellen jedoch erhöht. Die am Dienstag veröffentlichten Inflations- und Konjunkturdaten des ISM hätten deutlich über ihren prognostizierten Werten gelegen und schon jetzt ein höheres Zinsniveau zugelassen. Allerdings würden sich die US-Währungshüter scheinbar noch zurückhalten, bis die wirtschaftspolitischen Vorhaben der Trump-Administration detailliert vorlägen und eingebracht seien.

