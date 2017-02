Bonn - Wie erwartet hat die EZB auf ihrer Ratssitzung im Januar keine wegweisenden geldpolitischen Beschlüsse gefasst, so die Analysten von Postbank Research.Nach der im Dezember beschlossenen Verlängerung ihres Anleiheankaufprogramms bis mindestens Ende 2017 bei gleichzeitiger Reduktion des monatlichen Ankaufvolumens von 80 auf 60 Mrd. Euro ab April seien lediglich einige technische Spezifikationen zu ihren vorherigen Beschlüssen bekannt gegeben worden. So habe die EZB klargestellt, dass die Regelung, wonach sie seit Anfang dieses Jahres auch Anleihen mit einer Rendite unterhalb des Einlagensatzes erwerben könne, nur für Staatsanleihen gelte, nicht aber für Covered Bonds, Asset Backed Securities oder Unternehmensanleihen. Die Entscheidung, welche Assetklassen von der Reduktion des Ankaufvolumens ab April in welchem Ausmaß betroffen sein würden, solle hingegen erst auf der kommenden Sitzung im März fallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...