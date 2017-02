Trotz der jüngsten Ankündigungen der britischen Regierung und eines zu erwartenden harten Brexit konnte sich das britische Pfund stabilisieren und in den vergangenen beiden Wochen eine deutliche Erholung starten. Hierbei wurde ein doppeltes Tief in den Wochenkerzen ausgebildet mit der Chance einer Bodenbildung in Form einer W-Formation. Dieses Trendwendemuster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...