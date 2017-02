Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft der Eurozone ist gut in das neue Jahr gestartet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stagnierte im Januar bei 54,4 Zählern, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Der höchste Stand seit fünfeinhalb Jahren, der im Dezember erreicht worden war, wurde damit bestätigt.

Beim ersten Ausweis war ein leicher Rückgang auf 54,3 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Bereits ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer des Markit-Instituts ein Wachstum.

"Optimistische Geschäftsaussichten sorgen für den stärksten Beschäftigungsanstieg in der Eurozone seit neun Jahren", erklärte das Institut. Eine Beschleunigung gab es in Deutschland, Frankeich und Italien, eine leichte Verlangsamung hingegen in Spanien und Irland.

Auch der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich der Eurozone stagnierte und zwar bei 53,7 Punkten. Der erste Ausweis hatte einen Stand von 53,6 gemeldet, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten. Die vier wirtschaftlich bedeutendsten Länder der Eurozone und Irland verzeichneten allesamt solide Steigerungsraten.

Die Ergebnisse basieren auf der Befragung von rund 5.000 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Irland und Griechenland.

