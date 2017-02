Von Christian Grimm

BERLIN/VALLETTA (Dow Jones)--Zur Eindämmung des Flüchtlingsstroms über das Mittelmeer will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Libyen ein ähnliches Abkommen schließen wie mit der Türkei. "Wir müssen es so machen wie mit der Türkei", sagte Merkel bei ihrer Ankunft auf dem EU-Gipfeltreffen in der maltesischen Hauptstadt Valletta. Es gehe darum, die Situation der Flüchtlinge in Libyen zu verbessern und gleichzeitig die illegale Flucht nach Europa zu verhindern.

Bei den Gesprächen der Kanzlerin mit ihren Amtskollegen aus den EU-Staaten und dem libyschen Premierminister Fajes al-Sarradschs steht im ersten Teil des Gipfels die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer im Zentrum. Im zerfallenen Staat Libyen warten Zehntausende auf die Überfahrt nach Europa, leben häufig unter katastrophalen Bedingungen. Malta als Ort des Treffens ist daher symbolisch gewählt. Würde das Prinzip aus dem Türkei-Abkommen angewendet, müsste Libyen illegale Flüchtlinge zurücknehmen und bekäme dafür finanzielle Hilfe. In einem zweiten Schritt nähmen die Europäer dem Land nach bestimmten Kontingenten Schutzsuchende ab.

Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni unterzeichnete bereits am Vortag mit Premier al-Sarradschs in Rom eine Einverständniserklärung. Die libysche Küstenwache und der Grenzschutz sollen künftig den europäischen Kampf gegen illegale Einwanderung unterstützen.

Im zweiten Teil der Beratungen stehen die Vorbereitungen des 60-jährigen EU-Jubiläums anlässlich der Unterzeichnung der Römischen Verträge auf der Tagesordnung, das im März gefeiert wird. Zu ihrem Jubiläum wollen die Europäer Einigkeit demonstrieren, weshalb die britische Premierministerin an den Vorbereitungsgesprächen nicht teilnehmen wird. Angesprochen auf die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump antwortete Angela Merkel: "Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand." Trump hatte in einem Interview gesagt, dass er eine weitere Spaltung des Staatenklubs für wahrscheinlich hält. "Deshalb steht für mich das Sprechen über Europa im Vordergrund und nicht das Sprechen über andere Teile der Welt", betonte die CDU-Vorsitzende.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 04:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.