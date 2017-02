FMW-Redaktion

Heute Nachmittag deutscher Zeit also soll es ernst werden. Donald Trump trifft sein "CEO-Küchenkabinett", wie in den US-Medien die Gruppe von Chefs großer US-Konzerne genannt wird, offiziell als "Strategic and Policy Forum" tituliert (hier mehr dazu). Es wird gehen um die Themen Regulierung (vor allem bei Banken), Steuern, Handel, Infrastruktur - und Einbeziehung von Frauen in den Arbeitsmarkt (ein Thema, das Donald Trump besonders am Herzen liegen dürfte.. kleiner Scherz am Rande ).

Foto: White House/Gemeinfrei

Bei dem Treffen dabei sind 19 Firmenchefs - nein, nur 18, nachdem gestern Abend US-Ostküsten-Zeit der Uber-CEO Travis Kalanik sein Ausscheiden aus dem Gremium verkündet hatte. Er reagierte damit auf den Druck der DeleteUber-Bewegung: Fahrer, Kunden etc. hatten mit Boykott von Uber gedroht, New Yorker Taxifahrer von Uber hatten den Transport von und zum JFK-Airport in New York bestreikt, weil viele der Fahrer aus jenen Ländern stammen, für die die Trump-Administration ein Einreise-Verbot verhängt hatte. Nein, so Kalanik, seine Teilnahme am "Strategic and Policy Forum" sei als politische Unterstützung von Trump missverstanden worden, daher ziehe er sich jetzt zurück:

"Earlier today I spoke briefly with the president about the immigration executive order and its issues for our community.I also let him know that I would not be able to participate on his economic council. Joining the group ...

