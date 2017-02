Der Dieselskandal bei Volkswagen hat sich nach den Worten von Daimler -Chef Dieter Zetsche nicht auf den Absatz von Mercedes-Benz ausgewirkt. "Wir sehen seit September 2015 keine deutliche Änderung bei den Abnahmeraten von Diesel(fahrzeugen) in Europa", sagte Zetsche am Freitag auf einer Analystenkonferenz in Stuttgart.

