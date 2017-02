PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der jüngste Zickzack-Kurs an Europas Börsen hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Am späten Vormittag stieg der EuroStoxx 50 um 0,52 Prozent auf 3270,66 Punkte. Auf Wochensicht bleibt für den Leitindex der Eurozone damit allerdings derzeit noch ein Verlust von knapp einem Prozent. Der CAC-40 in Paris gewann am Freitag 0,72 Prozent auf 4828,89 Zähler, während der Londoner FTSE 100 um 0,47 Prozent auf 7174,28 Punkte zulegte.

Als Kursstütze erwies sich der weiter schwächelnde Euro, der Produkte für Käufer außerhalb der Eurozone tendenziell erschwinglicher macht. Am Nachmittag richtet sich der Blick der Anleger auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Experten rechnen mit einer weiter soliden Beschäftigungsentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft.

Beste Branche im marktbreiten Stoxx Europe 600 war der Index der Versicherer , der um 1,02 Prozent vorrückte. Dagegen büßte der Rohstoffaktien-Index als einziger klarer Verlierer 1,88 Prozent ein. Hier belastete die verhaltene Entwicklung der Rohstoffpreise, nachdem die chinesische Notenbank ihre Geldpolitik überraschend gestrafft hatte.

Kursbewegende europäische Unternehmensnachrichten waren vor dem Wochenende Mangelware. Bei EDF mussten die Aktionäre einen Kursrutsch von 1,5 Prozent verkraften, nachdem der französische Energiekonzern eine Verschärfung seines Sparkurses angekündigt hatte. Diesem sollen etwa sechs Prozent der Stellen in Frankreich zum Opfer fallen. Das Unternehmen steht unter starkem Preisdruck und hatte im November wegen zusätzlicher Kontrollen an seinen Atommeilern seine Gewinnprognose gesenkt./gl/ag

