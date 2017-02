Bern - Die auf Sportkommunikation- und vermarktung spezialisierte by the way communications Bern AG baut ihre digitale Kernkompetenz aus. Als eine der ersten klassischen Kommunikationsberatungsfirmen der Schweiz positioniert sich die Berner Agentur neu auch im Wachstumsmarkt eSports und Gaming. Per sofort verstärken Cem Erbarlas als Manager Business Development eSports und Nicolas Bizirianis als exklusiver Freelance-Consultant die Agentur, die interessierte, etablierte Unternehmen und Brands auf dem Weg in den dynamischen und attraktiven Zukunftsmarkt Gaming und eSports begleiten will.

Erbarlas gilt aus ausgewiesener eSports-Spezialist mit umfassendem Know-how und langjähriger Erfahrung. So hat er unter dem Label Lionsky bereits erfolgreich eigene Turnierserien im Dota2-Game entwickelt und umgesetzt. Der 30-jährige Nicolas ...

