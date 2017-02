Bonn - Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) hat gestern wie erwartet den Leitzins bei 0,25% belassen, so die Analysten von Postbank Research.Zudem würden die Ankäufe von Staats- und Unternehmensanleihen im bisherigen Rahmen fortgeführt. Alle Entscheidungen seien dabei einstimmig ausgefallen. Im begleitenden Statement zur Entscheidung würden die Komitee-Mitglieder darauf hinweisen, dass die konjunkturelle Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2016 nach dem Brexit-Votum besser ausgefallen sei, als im Vorfeld ihrerseits erwartet worden sei. Neben einer global höheren konjunkturellen Dynamik werde dies als weiterer Grund dafür angeführt, dass die Währungshüter für 2017 mit +2,0% nunmehr ein stärkeres BIP-Wachstum als bislang erwarten würden. Um die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu gefährden, seien die MPC-Mitglieder unter den gegebenen Umständen zudem bereit, die Abweichung der Inflationsrate von ihrer Zielgröße über einen längeren Zeitraum als üblich zu tolerieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...