Die Foto-App Snapchat ist damit groß geworden, Nachrichten zu verschicken, die sich selbst zerstören. Das könnte auch das Schicksal der Snap-Aktie von Gründer Evan Spiegel sein. Eine Analyse.

Snap, die Mutter der Foto-App Snapchat, hat offiziell den Prospekt für den Gang an die Börse eingereicht. Es ist ein Dokument einer Jugend zwischen einem vor Kraft strotzenden Selbstbewusstsein und latentem Größenwahn. Vordergründig ist es eine traumhafte Erfolgsgeschichte. Der Umsatz, geht aus dem Dokument hervor, ist von 2015 mit mickrigen 58 Millionen Dollar auf 404 Millionen Dollar in 2016 explodiert. Ein guter Grund, Aktien auszugeben und mit dem eingenommenen Geld die Expansion voranzutreiben. Doch dann kommt schon der erste Haken.

Der Preis und Zahl der auszugebenden Aktien ist noch nicht bekannt, als Platzhalter wird drei Milliarden Dollar angegeben. Aber in früheren Berichten wird von einer erwünschten gesamten Unternehmensbewertung von 25 Milliarden Dollar gesprochen. Das wäre locker das 61-fache des Umsatzes von 2016. Im Vergleich: Google ist mit dem knapp fünffachen bewertet, Facebook nicht mal mit dem 13-fachen. Der tatsächliche Ausgabepreis wird Klarheit bringen.

Was bekommt der Aktienkäufer für sein Geld. Die Zahl der "durchschnittlichen täglichen aktiven Nutzer" im Quartal lag im vierten Quartal 2016 bei 158 Millionen. Das ist imposant und ein Plus von 48 Prozent zum Vorjahr. Doch gegenüber dem dritten Quartal 2016 ist das nur noch ein Plus von drei Millionen.

Hat da gerade jemand Twitter gesagt? Der Kurznachrichtendienst aus San Francisco kam auch an die Börse, als das Wachstum gerade versiegte. Seitdem hat sich der Dienst auch nicht mehr erholt. Aber wofür der Snap-Konzern das Geld von der Börse geben, wenn es kein Wachstum gibt, das man finanzieren muss?

Ein kleiner Vergleich der drei wichtigsten Börsengänge aus dem Bereich der sozialen Netzwerke zeigt die dramatischen Unterschiede zu den Vorgängern. Ein Jahr vor dem Börsengang verdiente ...

