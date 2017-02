Paris - Der jüngste Zickzack-Kurs an Europas Börsen hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Am späten Vormittag stieg der EuroStoxx 50 um 0,52 Prozent auf 3270,66 Punkte. Auf Wochensicht bleibt für den Leitindex der Eurozone damit allerdings derzeit noch ein Verlust von knapp einem Prozent. Der CAC-40 in Paris gewann am Freitag 0,72 Prozent auf 4828,89 Zähler, während der Londoner FTSE 100 um 0,47 Prozent auf 7174,28 Punkte zulegte.

Als Kursstütze erwies sich der weiter schwächelnde Euro, der Produkte für Käufer ausserhalb der Eurozone tendenziell ...

