BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 02-February-17



Boost FTSE 100 3x 02/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2766248.288 183.1831195 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 02/02/2017 IE00B7VB3908 253818 GBP 5358578.717 21.11189402 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 02/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13289967.07 167.0517254 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 02/02/2017 IE00B8JF9153 844262 EUR 9432646.452 11.1726531 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 02/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8701638.063 208.0437542 Daily ETP



Boost ShortDAX 02/02/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3939943.337 9.6462265 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/02/2017 IE00B7Y34M31 153241 USD 57628679.8 376.065673 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/02/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 30987692.03 11.2373143 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7388973.102 550.1841476 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/02/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12532094.44 6.4926841 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/02/2017 IE00B7ZQC614 152469114 USD 168809640.6 1.1071727 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/02/2017 IE00B7SX5Y86 331158 USD 23387075.94 70.6221077 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 02/02/2017 IE00B8HGT870 592348 USD 12703224.21 21.4455425 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 02/02/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1523734.249 130.0003625 Daily ETP



Boost Copper 3x 02/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 3116850.215 18.7957945 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 02/02/2017 IE00B8KD3F05 15494 USD 1555362.492 100.3848259 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/02/2017 IE00B8VC8061 49989645 USD 39117557.08 0.7825132 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/02/2017 IE00B76BRD76 416652 USD 10915257.73 26.1975407 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 02/02/2017 IE00B7XD2195 4193538 USD 18701358.23 4.4595657 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 02/02/2017 IE00B8JG1787 2706 USD 272293.6748 100.6258961 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 02/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2153906.25 48.01288981 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 02/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2145016.714 71.73968944 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 02/02/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 997631.2798 140.570844 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 02/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14131873.4 61.10234864 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 02/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1877905.322 175.735104 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 309374850.7 6007.278655 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 123189859.7 14492.92467 Daily ETP



Boost Palladium 02/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 642773.4202 67.0603464 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 02/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1263903.295 84.4234383 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/02/2017 IE00B94QL251 9744 USD 973761.1532 99.9344369 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 445577.5214 7.9637097 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 02/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 133858.8651 78.7405089 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 02/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 695018.8137 91.5220982 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 02/02/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 508741.8666 78.2559401 Daily ETP



Boost Silver 2x 02/02/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1068694.782 60.1437775 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 02/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1625557.621 51.3799109 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 02/02/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 26325252.01 19.9240826 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 02/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 38079320.57 55.7621756 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1350681.742 105.6871473 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7814294.125 65.3369074 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 911625.7454 124.8802391 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKS8QN04 883559 EUR 54899448.62 62.1344456 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 105954.3598 129.0552495 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7878318.024 56.63006508 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKT09032 2500 USD 256327.133 102.5308532 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12219656.44 82.7609647 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 02/02/2017 IE00BLS09N40 578550 EUR 16698260.29 28.8622596 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 02/02/2017 IE00BLS09P63 277308 EUR 8664703.762 31.2457764 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/02/2017 IE00BLNMQS92 6932 EUR 1096299.326 158.1505087 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/02/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1646007.309 31.7976878 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 02/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2211514.093 17.7574602 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 02/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1201341.805 97.0624388 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/02/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 803758.6095 35.4047489 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1384669.937 66.5386803 Short Daily ETP



Boost Brent 02/02/2017 IE00BVFZGD11 336513 USD 6346761.911 18.8603766 Oil ETC



Boost Gold 02/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2949998.402 25.1474614 ETC



Boost Natural Gas 02/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1210398.304 29.190139 ETC



Boost BTP 10Y 5x 02/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3191870.527 69.7676618 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 02/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2269924.956 57.9417234 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 02/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2563090.595 86.1427235 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 157343.3692 102.6375533 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/02/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 368204.9671 72.5670018 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/02/2017 IE00BYTYHS72 108799 USD 4180580.185 38.4248034 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/02/2017 IE00BYTYHR65 93968 USD 2769628.731 29.4741692 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1021118.512 136.1491349 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 569224.425 51.747675 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 02/02/2017 IE00BYTYHQ58 2506354 USD 5176371.914 2.0652996 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 02/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7612259.547 129.025722 ETP



