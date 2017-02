Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gland/Zürich (pts011/03.02.2017/11:00) - * Swissquote erste Bank in Europa, die Handel in virtueller Realität anbietet * Mit Trading-VR-App und VR-Brille auf 360°-Handelsplattform navigieren * Dank Fast Trade-Technologie mit einem einzelnen Blick Order erteilen Swissquote Bank AG, die führende Schweizer Online-Bank, hat heute als erste Bank in Europa eine neue Trading-App vorgestellt, die speziell für Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen) entwickelt wurde. Der Nutzer hat in Echtzeit Zugriff auf Finanzinformationen in einer virtuellen Welt, deren Oberfläche er seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen kann. Mittels VR-Brille sieht er Informationen wie SMI, Währungspaare und wichtige Kennzahlen in 360-Grad-Perspektive; er kann Wertpapiertitel genauer anschauen, indem er sie mit seinen Augen auswählt. Mit Hilfe der Trading-VR-App kann der Nutzer alle Tätigkeiten, für die er sonst die Swissquote App nutzt, auch mittels VR-Brille durchführen. Ist der Nutzer Swissquote-Kunde, hat er dank der Fast Trade-Technologie Zugriff auf sein Profil, kann seinen Kontostand überprüfen und einen Auftrag mittels Eye Tracking ausführen. Diese Technologie ermöglicht es, wesentlich schneller und einfacher einen Trade auszuführen, da gewisse Kriterien vorkonfiguriert sind, wie zum Beispiel der Investitionsbetrag. Dieser Betrag beträgt standardmässig CHF 5'000. Nachdem ein Titel ausgewählt wurde, sind noch zwei weitere Schritte nötig, um einen Trade abzuschliessen: Man muss mit den Augen auf "Kaufen" klicken und bestätigen. Paolo Buzzi, CTO von Swissquote: "Unser Markenzeichen ist es, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Die Trading-VR-App zeugt von unserer Innovationskraft. Die VR-Brille hat zwar noch nicht die breite Masse erreicht. Dennoch ist es für uns wichtig, dieses Umfeld kennen zu lernen, denn wir können dadurch unsere Apps auch auf anderen Geräten verbessern. Eine Neuentwicklung auf einem Gebiet führt meistens auch zu Innovationen in anderen Bereichen. Das Fast Trade-Tool, das ursprünglich für die VR-Brille entwickelt wurde, kommt im nächsten Schritt bei unserer App für die Apple Watch und bei den Swissquote-Apps für Smartphones zum Einsatz." Besitzer einer VR-Brille können das Angebot demnächst über iPhone und Android-Geräte nutzen. Link zum Download: Fotos & Screenshots - https://mktg.swissquote.ch/Swissquote_VR_visuals/Swissquote_VR.zip Swissquote - Vorreiter beim Mobile Banking Von Beginn an war Swissquote Vorreiter bei Apps. Als erste Schweizer Bank brachte Swissquote 2008 eine eigene Trading-App für das iPhone auf den Markt, 2010 folgte die entsprechende Version für das iPad. Beide gehören zu den beliebtesten Banking-Applikationen im Schweizer Apple App Store mit 228'000 (iPhone) bzw. 90'700 (iPad) Downloads. Im Juni 2015 war Swissquote die erste Schweizer Bank, die eine App für die Apple Watch angeboten hat. Swissquote - The Swiss leader in Online Banking Als führende Anbieterin von Online-Finanzdienstleistungen bietet Swissquote innovative Lösungen und Analysetools für die unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Auf der benutzerfreundlichen Plattform stehen neben verschiedenen Dienstleistungen zum Online Trading auch Lösungen für eForex, ePrivate Banking und für eHypotheken zur Verfügung. Zusätzlich zum kostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auch spezielle Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Firmenkunden an. Swissquote Bank AG besitzt eine Banklizenz der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren Aufsicht sie untersteht und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol SQN). Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an: Nadja Keller Swissquote Media Relations Manager Tel. +41 44 825 88 01 nadja.keller@swissquote.ch Axel Schafmeister (CH - D) Shepard Fox Communications axel.schafmeister@shepard-fox.com Tel: +41 44 252 0708 Mobile: +41 78 714 8010 Ophélie Lasnier (CH - F) Shepard Fox Communications ophelie.lasnier@shepard-fox.com Tél: + 41 44 252 0710 Mobile: +41 78 632 59 67 (Ende) Aussender: Shepard Fox Communications Ansprechpartner: Axel Schafmeister Tel.: +41 44 252 0708 E-Mail: axel.schafmeister@shepard-fox.com Website: www.shepard-fox.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170203011

February 03, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)