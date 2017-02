Die Übernahmewelle in der Versicherungsbranche kommt 2017 ins Rollen. Neben der Allianz scheint auch die Munich Re auf der Suche nach einem Übernahmeziel zu sein. Laut Handelsblatt würde ein Zukauf aber nicht in der klassischen Rückversicherungssparte erfolgen. "Was wir dort zukaufen, könnten wir danach teilweise wieder verlieren", erläutert Finanzvorstand Jörg Schneider. "Denn unsere Kunden möchten ihr Risiko verteilen und nicht allein bei einer Adresse absichern."

