SEOUL (IT-Times) - Der südkoreanische Elektronikhersteller Samsung Electronics Co Ltd. hat zum Start in den Februar zwei neue Modelle auf den Markt gebracht. Diese sind Teil der 2017er Modellreihe. So gab Samsung Electronics bekannt, dass die Modelle Samsung Galaxy A5 (2017) und Samsung Galaxy A3 (2017)...

Den vollständigen Artikel lesen ...