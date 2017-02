Am Louvre in Paris hat am Freitagvormittag ein Soldat einen Angreifer niedergeschossen: Der Angriff hatte "offensichtlich" einen "terroristischem Charakter", sagte der französische Ministerpräsident Bernard Cazeneuve am Rande eines Besuchs im nordfranzösischen Bayeux. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei einen Militärangehörigen mit einer Stichwaffe bedroht, daraufhin habe ein zweiter Soldat auf ihn geschossen und ihn schwer verletzt.

Ein Soldat sei leicht verletzt worden. Der Angreifer habe zwei Rucksäcke bei sich gehabt, Sprengstoff sei jedoch nicht gefunden worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts. Unterdessen wurde nach Angaben des französischen Innenministeriums eine zweite Person festgenommen.

Ob eine Verbindung zu dem Angreifer besteht, war zunächst nicht klar.