In der oberfränkischen Gemeinde Hallerndorf hat die NATURSTROM AG (Düsseldorf) eine nachhaltige Nahwärmeversorgung realisiert. Im Westteil des Ortes hat der Öko-Energieversorger ein Wärmenetz verlegt, über das künftig 91 Haushalte mit nachhaltiger und vor Ort erzeugter Wärme versorgt werden sollen. Gespeist wird es von einem Heizhaus am Ortsrand, das kürzlich in Betrieb ging.

