Bad Marienberg - Der Technologiekonzern thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) wird ein weiteres automobiles Zulieferwerk in Ungarn errichten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ungarische Außenminister, Peter Szijartó, und der CEO des Geschäftsbereichs Federn & Stabilisatoren bei thyssenkrupp, Matthias Koll, haben heute das Investitionsprojekt in Budapest vorgestellt. Noch in diesem Frühjahr soll mit dem Bau des Werks auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmeter in Debrecen im Osten des Landes begonnen werden. Ab 2018 werden dort jährlich insgesamt über sechs Millionen Schraubenfedern und Stabilisatoren hergestellt. Zu den Kunden zählen namhafte europäische Automobilhersteller. Die Investitionssumme liegt bei rund 35 Millionen Euro. Mit dieser Investition schafft thyssenkrupp bis zum Jahr 2020 am Standort rund 250 neue Arbeitsplätze.

