Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Horizon®MarktZins Cap 03/2017 Anleihe (ISIN DE000HSH6JR4/ WKN HSH6JR) der HSH Nordbank AG auf den 6-Monats Euribor vor.Bei den von der HSH Nordbank in regelmäßigen Abständen angebotenen MarktZins Cap-Anleihen handle es sich um Schuldverschreibungen, mit denen Anleger innerhalb eines vordefinierten Korridors Zinserträge erwirtschaften könnten. Während die im Vormonat emittierte Anleihe Zinserträge von 0,55 bis 4,00 Prozent in Aussicht gestellt habe, ermögliche die neue Horizon®MarktZins Cap 03/2017 Anleihe in den nächsten drei Jahren Jahresrenditen von 0,75 bis maximal 3 Prozent. Darüber hinaus sei diese Anleihe mit einer Fest-Zinsperiode ausgestattet, die Anlegern im ersten Laufzeitjahr der Anleihe einen Zinsertrag von 1 Prozent garantiere.

