Am Freitag bewegen sich die Heizölpreise kaum noch und verabschieden sich mit geringfügigen Abschlägen von ca. 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter in Wochenende. Die Ölpreisentwicklung an den Börsen in New York und London verläuft weiterhin in einem Seitwärtstrend. Von den übliche Tagespreisschwankungen - die in der aktuellen Woche eine leichte Teuerung brachten - abgesehen ist keine klare Richtung auszumachen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...