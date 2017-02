Fresenius befindet sich im Aufwärtstrend. Mit einem Call-Optionsschein auf die Aktie von Fresenius mit einem Basispreis bei 70 Euro und einer Fälligkeit am Ende dieses Jahres kann sich bei weiter steigenden Notierungen eine Chance von 120 Prozent ergeben. Im Update: Commerzbank.

Charttechnisch befindet sich die Aktie von Fresenius langfristig im Aufwärtstrend. Beschränkt man die Betrachtung auf die derzeit bestimmende Bewegung, die im Februar letzten Jahres begonnen hatte und aktuell zwischen 73 und 82,60 Euro beschrieben werden kann, so bestätigten die Notierungen in den letzten Tagen deren Unterseite. Um 73 Euro kann zudem eine horizontale Unterstützung, abgeleitet vom Hoch von September letzten Jahres, bestehen. Gelingt es der Aktie, die bisherigen Hochs um 75 Euro zu überwinden, kann die Oberseite der ansteigenden Tendenz ein Ziel aufwärts strebender Notierungen darstellen. In diese Richtung denkt derzeit auch die Mehrheit der Analysten und äußerte sich seit Anfang des Jahres meist positiv zur Fresenius-Aktie. So lässt sich aus den Analysen im letzten Monat ein durchschnittliches Kursziel von 84,50 Euro auf Sicht von zwölf Monaten errechnen. Das höchste Kursziel rief dabei die US-Bank JP Morgan auf und ...

