CONTINENTAL gilt unter Insidern als neuer Favorit für eine Aufteilung des Konzerns. Reifen und Autotechnik als Systemlieferant passen nicht zwingend zusammen und ergeben wenige Synergieeffekte.



Was bringt ein Spin-off oder ein Teilverkauf nebst Börsengang? Hauptprofi teur wäre SCHAEFFLER. Deshalb kommen diese Überlegungen auch aus Schweinfurt, wofür es keine Bestätigung gibt, aber ernsthafte Überlegungen. Die Fakten:



Konzernumsatz rd. 40 Mrd. €. Börsenwert rd. 39 Mrd. Euro. Ein Herauslösen der Reifen-/Gummisektoren lässt einen Wert zwischen 4 bis 6 Mrd. € frei werden. Entweder teilweise in bar oder in Aktien (Spin-off). Liquiditätswirksam für CONTI könnten zwischen 3 bis 5 Mrd. € sein. Das wäre der Betrag, der für den Aufbau des neuen Autogeschäftes rd. um Elektro-/Robo-Auto bevorsteht. Für diese Investitionen reicht der gegenwärtige Cashflow von CONTI nicht aus, wird aber benötigt, um auf diesem neuen Gebiet marktführend bleiben zu können. Ein Bezugsrecht könnte Großaktionär SCHAEFFLER nicht tragen. Wie weit führen derartige Überlegungen zu konkreten Beschlüssen?



Ein Rückbau der Mehrheit von SCHAEFFLER an CONTI ist jederzeit möglich. Auch eine Reduktion unter 50 Prozent, soweit eine HV-Mehrheit gesichert ist. Damit wäre SCHAEFFLER hinsichtlich des CONTI-Paketes weitgehend schuldenfrei, ohne die Stimmenmehrheit aufzugeben.



Wir investieren in CONTINENTAL neu oder ergänzen bisherige Investments, die wir kürzlich bereits diskutiert hatten. Es gilt: Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Insbesondere die Logik einer Trennung von Gummi und Technik spricht dafür.



Weitere Berichte und Empfehlungen halten wir für Sie in der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse Nr. 05 vom 03.02.2017 bereit! Falls Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.BoersenKiosk.de DIESE WOCHE MIT 50 PROZENT Rabatt IM EINZELABRUF!



++++ Jetzt auch die kostenlose BoersenKiosk Apple-App laden ++++

++++ mit komfortablem Benachrichtigungsservice ++++



Weitere Themen in der Ausgabe u.a.:

++ Trump-Rally ist nebulös in Ursache und Wirkung

++ Noch abwarten bei DT. BÖRSE?

++ SOFTWARE AG bleibt schwer berechenbar

++ Bei SYMRISE jetzt zuschlagen?

++ MANZ: Wo der Chef selbst kocht...

++ PATRIZIA IMMOBILIEN: Wie geht es jetzt weiter?

++ Was geschieht bei NOVARTIS?





+++ Unter www.boersenkiosk.de oder in der BoersenKiosk Apple-App sparen Sie 50 % beim Einzelkauf dieser Ausgabe! +++