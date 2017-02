EWE-Chef Matthias Brückmann hatte eigenmächtig 253.000 Euro aus der Konzernkasse an die Klitschko-Stiftung überwiesen - und dafür eine Menge Kritik geerntet. Nun will er das Geld an den Energiekonzern zurückzahlen.

EWE-Chef Matthias Brückmann will eine umstrittene Spende über 253.000 Euro an eine Stiftung der Boxer-Brüder Vitali und Wladimir Klitschko aus eigener Tasche zurückzahlen. Er habe es versäumt, den Finanz- und Prüfungsausschuss des Energiekonzerns vorab über die Spende zu informieren, ließ Brückmann am Freitag ...

